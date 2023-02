Lakecia Benjamin: «Avec ma musique, j’essaie de donner de l’espoir aux gens»

Lakecia Benjamin, avec le pianiste Zaccai Curtis, le batteur EJ Strickland et le contrebassiste Ivan Taylor. Samedi 18, à 20 h. Au 30CC/Schouwbourg.

On la voit partout, Lakecia Benjamin. Dans le New York Times et le Guardian, en couverture de Downbeat et de J azzwise. C’est la saxophoniste dont le monde du jazz vient de s’éprendre. Elle est née il y a 32 ans à Washington Heights, dans le haut de Manhattan. Et dès son jeune âge, elle joue du merengue, de la salsa, de la musique latino. Puis de la soul et du hip-hop. Et du jazz. Elle a accompagné Missy Elliot, Alicia Keys, Clark Terry, Rashied Ali, Stevie Wonder, Gregory Porter. Une fameuse carte de visite.