Wallonie: bientôt des aides plus importantes

Bonne nouvelle pour les Wallons : le ministre de l’Energie Philippe Henry (Ecolo) a annoncé qu’en 2023, les montants des primes devraient augmenter d’environ 40 % et que les aides pourraient désormais couvrir jusqu’à 90 % des factures (contre 70 % actuellement). Quant à l’audit logement, il devrait rester obligatoire pour obtenir les primes Habitation, mais il pourrait devenir non contraignant pour déterminer l’ordre des travaux à réaliser.

En attendant que ces mesures soient confirmées et effectives, les primes Habitation restent inchangées et cohabitent toujours avec deux autres dispositifs visant de plus petites rénovations : les primes Toiture et Petits Travaux ainsi que les primes Chauffage temporaire. Ces deux régimes ont en commun qu’ils permettent d’obtenir des subventions pour des interventions réalisées sans audit logement.