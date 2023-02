Flandre: un nouveau régime unique

Depuis l’été dernier, les primes Energie Fluvius et les primes Rénovation de Wonen-Vlaanderen sont rassemblées au sein d’un système unique baptisé Mijn VerbouwPremie. Celui-ci s’adresse à tous les bâtiments, qu’il s’agisse de logements ou non. Pour 2023, les subsides ont notamment été relevés à 35 et 50 % des montants des factures pour les ménages aux revenus moyens et faibles, mais cette prise en charge baissera à 25 et 35 % en 2024. C’est pourquoi il est plus intéressant pour les propriétaires d’effectuer leurs travaux cette année.

On peut également noter qu’à partir de fin mars 2023, la prime accordée pour l’achat de batteries domestiques stockant l’électricité sera supprimée. Les montants des subsides pour l’installation de panneaux solaires ont quant à eux été diminués de moitié par rapport à 2021 et 2022, et seront encore divisés par deux en 2024.