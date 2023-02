Bruxelles: halte aux énergies fossiles

En 2023, le budget bruxellois alloué aux primes Renolution a été gonflé de 10 millions d’euros. Ces moyens supplémentaires vont notamment permettre d’augmenter certaines primes, comme celles concernant l’isolation de la toiture, qui ont été rehaussées de 10 ou 20 euros/m2 selon les catégories de revenus des demandeurs.

Autre nouveauté cette année : les primes pour les chaudières, chauffe-eau et autres installations au gaz ont été supprimées, et ce, afin de ne plus soutenir les équipements fonctionnant à partir d’énergies fossiles. En parallèle, le système Renolution a fait en sorte de valoriser les appareils de production de chauffage et d’eau chaude plus durables en augmentant le montant de leurs primes. Cette année, les subventions pour les pompes à chaleur sol-eau et eau-eau sont par exemple passées de 4.250 euros l’an dernier à 5.800 euros pour le montant de base. Pour les plus faibles revenus, cette prime peut atteindre jusqu’à 6.500 euros.