Pourquoi la Youth League attise-t-elle toutes les convoitises?

Ce mercredi, en huitièmes de finale de la Youth League, les U19 du Racing Genk auront l’honneur de fouler la pelouse du Wanda Metropolitano pour affronter leurs homologues de l’Atlético Madrid. Dans une compétition qui attire de plus en plus les regards.

Au fil des années, la Youth League, la Ligue des champions U19, prend de l’ampleur. Les matchs sont plus facilement visibles et les jeunes pousses européennes ont l’opportunité de jouer leur rencontre dans le stade principal de leur club. Une compétition européenne qui est une belle occasion pour eux de se montrer. Mais elle profite aussi à d’autres. C’est un argument de poids pour les clubs lors de leur recrutement et c’est une bénédiction pour les scouts des plus grands clubs européens toujours à la recherche de nouveaux talents.

1 Un pouvoir d’attraction pour les jeunes