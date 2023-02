Podcast – Guerre en Ukraine: la gauche partagée face à l’appel à la «désescalade»

Faut-il ou non continuer à soutenir militairement l’Ukraine ? Pour la première fois des avis différents divisent l’opinion publique. Une divergence qui se ressent particulièrement au sein de la gauche. Après un an de guerre en Ukraine, deux manifestations ont eu lieu à Bruxelles : l’une samedi en soutien à l’Ukraine et à sa résistance et l’autre dimanche pour défendre la paix et un cessez-le-feu. On a demandé à David Coppi, journaliste au service politique, ce que ces deux manifestations disent du débat politique.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal Le Soir sur https ://podcasts.lesoir.be.