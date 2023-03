Podcast – La gauche est divisée sur le soutien militaire à l’Ukraine

L’ancien eurodéputé Antonio Panzeri a promis de dire tout ce qu’il sait du Qatargate, l’affaire de corruption qui ébranle le Parlement européen, en échange d’une peine clémente. Il a donc commencé à tout raconter aux enquêteurs de la police judiciaire fédérale à Bruxelles. Les journalistes du Soir Louis Colart et Joël Matriche ont eu accès au contenu de ces auditions. Ils nous racontent ce que le « repenti » a révélé aux enquêteurs ces dernières semaines.

Faut-il continuer à soutenir militairement l’Ukraine ? Pour la première fois en Belgique, des avis différents divisent l’opinion publique. Une divergence qui se ressent particulièrement au sein de la gauche. Après un an de guerre en Ukraine, deux manifestations ont eu lieu à Bruxelles : l’une samedi en soutien à la résistance ukrainienne et l’autre dimanche pour défendre la paix et un cessez-le-feu. On a demandé à David Coppi, journaliste au service politique, de nous expliquer ce que ces deux manifestations disent du débat politique actuel.