Adhésion à l’Otan: face aux atermoiements turc et hongrois, la Finlande se met en ordre de marche

Face au retard imposé par la Turquie et la Hongrie et parce que des élections sont prévues le 2 avril qui entraîneront une période de flottement, le Parlement finlandais a entamé mardi l’examen de la loi d’adhésion à l’Alliance atlantique. Le texte sera voté ce mercredi, à une écrasante majorité, selon tous les pronostics. Le sort de la Suède reste plus incertain.

Voilà huit mois, déjà, que la Finlande et la Suède ont été acceptées dans les rangs de l’Otan par les 30 pays de l’Alliance… mais deux d’entre eux, Turquie et Hongrie, traînent des pieds et n’ont toujours pas ratifié les traités d’adhésion. L’impatience monte à Helsinki et à Stockholm mais aussi dans les rangs de l’Otan, où l’on se félicitait d’accueillir ces pays alors que Vladimir Poutine exigeait « moins d’Otan », à la veille de sa guerre en Ukraine. Pays « neutres » depuis des décennies, la Finlande et la Suède ont décidé de rejoindre l’organisation aux premiers jours de l’offensive lancée sur Kiev.