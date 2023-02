La Belgique vend un tiers de sa participation dans BNP Paribas

La Société fédérale de participations et d’investissement, la SFPI, va vendre un tiers de sa participation dans BNP Paribas et ne détiendra plus que 5,1 % du capital du groupe bancaire français, laissant la place de premier actionnaire au géant américain de la gestion d’actifs Blackrock.

Compte tenu du cours de Bourse actuel, l’opération devrait rapporter environ 2 milliards d’euros. Mais attention : cet argent ne sera pas versé à l’Etat et ne servira donc pas à réduire la dette publique – contrairement à une opération similaire réalisée en mai 2017, quand l’Etat belge avait décidé de réduire de 10,3 à 7,8 % sa participation dans BNP Paribas. A l’époque, la cession avait rapporté 2 milliards qui, conformément aux règles budgétaires européennes, ne pouvaient pas abonder le budget, mais seulement réduire l’endettement.