Le retour de la neige se précise, voici les prévisions météo région par région

Pour demain, l’Institut Royal de météorologie annonce un temps sec et ensoleillé. Quelques nuages traverseront le sud-est du pays avec des maxima entre 2 et 6 degrés.

Jeudi, l’IRM annonce un temps ensoleillé. « Après les gelées matinales, les maxima remonteront entre 4 ou 5 degrés en Haute Ardenne, autour de 8 degrés dans le centre et 9 degrés en Lorraine Belge. Le vent sera modéré, et progressivement assez fort en bord de mer, de secteur nord-est. »

Vendredi, un peu de bruine traversera une grande partie du pays. « Dans le courant de l’après-midi, des éclaircies pourraient probablement se développer depuis le nord-est. Les températures maximales varieront de 2 degrés dans les Hautes Fagnes à 8 degrés dans le nord-ouest. »

Samedi, de nombreux nuages feront leur apparition. En Ardenne, des précipitations prendront un caractère hivernal.

Dimanche, le temps deviendra très nuageux avec quelques averses ou giboulées. « Au sud du sillon Sambre et Meuse, il s’agira d’averses hivernales et sur les hauteurs de l’Ardenne, d’averses de neige. Les maxima varieront autour du 0 degré en Hautes-Fagnes et autour de 6 degrés ailleurs. »

Lundi, des précipitations hivernales sont attendues en Moyenne Belgique. En Haute Belgique, de faibles précipitations neigeuses tomberont. Les maxima varieront entre 1 et 6 degrés.

Mardi, quelques averses/giboulées de mars feront leur retour, avec parfois un peu de grésil ou de la neige fondante. « Au sud du sillon Sambre et Meuse, de la neige pourrait probablement tomber sur les hauteurs. Les maxima seront compris entre 0 et 5 degrés. »