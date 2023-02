Allemagne: deux cadavres et un homme armé appréhendé

Après l’immobilisation de l’homme armé, les pompiers ont pu poursuivre leur travail. À l’intérieur de l’appartement, ils ont retrouvé les corps gravement blessés d’une femme de 53 ans et d’un homme de 32 ans. Les deux victimes sont décédées plus tard à l’hôpital. La cause de leurs blessures et leur lien avec le premier homme étaient encore indéterminés mardi soir.