Le fabuleux but d’un joueur de la Fiorentina depuis le milieu du terrain en Serie A (vidéo)

Cyril Ngonge et l’Hellas Vérone ont été battus 0-3 pr la Fiorentina, lundi soir en match d’alignement de la 24e journée de la Serie A. L’ailier belge a été remplacé à la 73e alors les Florentins menaient 0-2 à la suite de buts signés Barak (12e) et Cabral (38e). Biraghi (89e) a marqué le dernier but visiteur. Le club de Vérone reste 18e avec 17 points à 3 longueurs de La Spezia, 17e et premier club hors de la zone rouge.

Biraghi a inscrit un magnifique but, scellant la victoire de la Fiorentina.