Furieux de son exclusion en cours de match, José Mourinho veut porter plainte contre un arbitre (vidéo)

Au micro de DAZN, le Special One explique : « Je suis émotif, mais pas fou. Pour que je réagisse comme ça, c’est que quelque chose s’est passé. Serra a eu un comportement inacceptable avec moi avec des paroles très graves. J’aimerais savoir s’il y a l’audio de ce qu’il m’a dit (…) Je veux comprendre ce qu’il est possible de faire sur le terrain judiciaire. »

Et d’ajouter : « Je ne veux pas entrer sur le fait que Serra est de Turin et que nous jouons la Juve ce week-end. Il n’a pas le courage et l’honnêteté de dire ce qu’il m’a dit. Il ne m’a pas bien traité (…) Quand je suis entré dans le vestiaire de l’arbitre après la rencontre pour m’excuser, j’ai demandé à Serra d’être honnête. Mais il a eu un trou de mémoire… Peut-être qu’il deviendra un grand arbitre à la Collina, Rosetti, mais en tant que personne, Je le respecte autant qu’il me respecte. Je n’avais jamais connu ça dans ma carrière. »