Guerre en Ukraine: «L’intensité des combats ne fait qu’augmenter» près de Bakhmout, dit Zelensky

Face au retard imposé par la Turquie et la Hongrie et parce que des élections sont prévues le 2 avril qui entraîneront une période de flottement, le Parlement finlandais a entamé mardi l’examen de la loi d’adhésion à l’Alliance atlantique. Le texte sera voté ce mercredi, à une écrasante majorité, selon tous les pronostics. Le sort de la Suède reste plus incertain.