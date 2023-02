Voile: objectif Vendée Globe 2024 pour Denis Van Weynbergh

Cette fois, il le tient son budget ! Après avoir revendu sa boîte de courrier express pour racheter en 2018 l’Imoca (un monocoque de 60 pieds, soit 18,28 mètres de long) du Hongrois Nandor Fa (deux participations au Vendée Globe) en vue de disputer l’édition 2020 du tour du monde en solitaire à la voile, sans escale et sans assistance, Denis Van Weynbergh (54 ans) avait multiplié les déconvenues et les trous dans la caisse, en plus d’avoir dû renoncer une première fois à cette épreuve mythique de la course au large.