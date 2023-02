Touche pas à nos juges

Imaginons que le 8 mars prochain, la Cour constitutionnelle belge juge à nouveau illégale la loi votée par la Chambre qui valide le traité de transfèrement de détenus entre l’Iran et notre pays. Très nombreux seraient alors ceux et celles qui se réjouiraient de l’existence d’un mécanisme permettant au Parlement, à une majorité déterminée, de « renverser » une décision de justice qui empêche la libération d’Olivier Vandecasteele. Et pourtant !

Ce mécanisme, c’est la proposition choc que vient de lancer la N-VA et qui préchauffe son congrès du 14 mai prochain – un congrès de « combat » puisqu’il s’agit de mettre sur orbite la campagne électorale des nationalistes pour 2024.