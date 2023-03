Magasin à bas prix: un concurrent d’Action va s’installer en Belgique

Les consommateurs à la recherche de produits non alimentaires à prix écrasés devraient apprécier : selon RetailDetail, l’enseigne allemande Tedi (abréviation de Top Euro Discount) compte ouvrir 5 à 10 magasins en périphérie urbaine chez nous cette année. Cette information, RetailDetail l’a obtenue auprès de Retail Point, société spécialisée dans l’immobilier commercial et mandatée par Tedi pour lui trouver ses futures implantations belges d’une surface d’un millier de mètres carrés chacune. On ignore encore où se situeront au juste ces surfaces commerciales.

Cette nouvelle intervient dans la foulée de celle d’une arrivée prochaine en France, avec un premier magasin à Evreux. Né en 2004, Tedi possède déjà près de 3.000 succursales dans 11 pays, son Allemagne natale en tête. La chaîne, qui s’est lancée dans une expansion internationale il y a une dizaine d’années, espère à terme en ajouter plus de 2.000.

Vite achetés, vite jetés ?

Concurrent redoutable du low end retailer néerlandais Action bien connu des Belges, Top Euro Discount est lui aussi le temple des articles d’entretien et de beauté, de décoration d’intérieur, d’aménagement d’extérieur, de bricolage, de jouet, encore de papeterie, de fêtes et d’animalerie, le tout à des tarifs écrasés. On y trouve une kyrielle de produits à 1 euro. Ses 15.000 références, principalement fabriquées en Asie, sont issues de déstockages, de fins de série ou encore de liquidations judiciaires.