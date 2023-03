Noël Le Graët contre-attaque avec une plainte pour diffamation contre la ministre des Sports

Noël Le Graët a fini par céder et a démissionné mardi de présidence de la Fédération française de football (FFF), mais il a contre-attaqué en accusant la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra d’avoir « menti » sur les accusations de harcèlement sexuel le visant.

Parti après plus de 11 années de règne ternies par ces accusations, le désormais ex-président de la FFF a fait annoncer par son avocat son intention de « poursuivre en diffamation (Mme Oudéa-Castera) devant la Cour de justice de la République ».

Toujours aussi imprévisible, le « Menhir » du foot français âgé de 81 ans, président de la Ligue de 1991 à 2000 puis de la FFF depuis 2011, s’est longtemps obstiné à rester en poste et a tardé à passer la main, 13 jours après la communication d’un rapport d’audit accablant pour lui, diligenté par le ministère des Sports.

« La mission a fait l’objet de nombreuses ingérences politiques, notamment de la ministre des Sports qui a violé son obligation d’impartialité », a réagi Le Graët dans une interview au quotidien Le Monde et à L’Equipe, où il dénonce un « matraquage incroyable » et une « cabale politico-médiatique bien organisée ». Son avocat Thierry Marembert a annoncé en parallèle sur France 5 que son client demanderait « l’annulation » du rapport d’audit devant le tribunal administratif.

Les inspecteurs de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) estimaient dans ce rapport que Le Graët « ne dispos(ait) plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français », compte tenu notamment de son « comportement inapproprié (…) vis-à-vis des femmes ».

Le Graët, visé depuis mi-janvier par une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel, s’est montré catégorique sur ces accusations : « Il n’y a aucune plainte contre moi. Je n’ai jamais harcelé personne, ni moralement, ni sexuellement. Arrêtez de m’emmerder avec ça ! », lance-t-il auprès du quotidien Le Monde.

Oudéa-Castéra : « Je ne l’ai jamais accusé de harcèlement »

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a affirmé mercredi sur RTL qu’elle n’avait « jamais accusé de harcèlement » Noël Le Graët. « Je trouve cela affligeant, je n’ai jamais insulté personne, je suis restée polie, je ne l’ai jamais accusé de harcèlement », a-t-elle répondu, rappelant qu’une enquête préliminaire avait été ouverte pour des faits de harcèlement moral et sexuel à l’encontre du président de la FFF.