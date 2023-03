A-t-on droit à une indemnité si l’on se rend au travail à vélo?

Ais-je droit à une indemnité si je me rends au travail à vélo ? Justine Pons, journaliste chez RTL, répond à cette question.

Oui, dans la plupart des cas vous avez droit à une indemnité kilométrique. Elle est de 27 centimes par kilomètre. C’est le montant plafonné d’impôts et de cotisations sociales. Si votre patron vous accorde plus que ce montant, ce surplus sera imposable. Mais tous les travailleurs belges ne sont pas égaux face à cette indemnité. Les enseignants francophones ont par exemple droit à 15 centimes du kilomètre et certains acteurs publics n’y ont pas droit.