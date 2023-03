84 minutes d’amour avant l’apocalypse, Désobéir...: les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

84 minutes d’amour avant l’apocalypse ****

Studio 12, Ottignies-Louvain-la-Neuve

Qu’est-ce qui fait une bonne histoire d’amour ? Et comment écrire sur un tel sujet alors qu’on n’a soi-même jamais connu de véritable aventure amoureuse ? Plus largement, comment écrire une bonne histoire tout court ? Autour de ces questions, Anne-Pascale Clairembourg, Emmanuel Dekoninck et Julie Roisin tissent un spectacle qui joue avec les clichés pour mieux les déjouer, interroge la science et les sentiments, explore les mystères de l’écriture et finit par nous démontrer qu’une histoire d’amour n’est pas toujours synonyme de baiser au clair de lune.