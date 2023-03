Just Fontaine, légende de l'équipe de France, est décédé

Just Fontaine est décédé ce mercredi 1er mars, annonce Europe 1. L’ancien international français et entraîneur s’est éteint à l’âge de 89 ans. En 21 sélections avec les Bleus, il a planté 30 buts et détient également le record de buts inscrit dans une Coupe du Monde. Lors du Mondial 1958 en Suède, Fontaine a fait trembler les filets à 13 reprises en six matches disputés. La France avait atteint les demi-finales pour la première fois de son histoire, battu par le Brésil de Pelé.