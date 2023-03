Quels traitements contre le cancer du sein?

Le cancer du sein touche en Belgique plus de 10.000 femmes et moins d’une centaine d’hommes. Le HER2 positif, un des sous-types particulièrement agressif, représente entre 15 % et 20 % des cas.

Ma vie bascula plus tôt que prévu lorsque j’ai appris que j’étais atteinte d’un cancer du sein HER2 positif. » Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux il y a plusieurs jours, la présentatrice météo Virgilia Hess, 32 ans, a annoncé être touchée par cette forme grave de la maladie. En Belgique, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme avec plus de 11.000 nouveaux diagnostics par an, selon les chiffres de la Fondation contre le cancer. Sous-type du cancer du sein, le HER2 positif représente entre 15 % et 20 % des cas.