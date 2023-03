visapourlaflandre: Les Feux de l’amour

Dix-sept heures de négociations et toujours pas d’accord sur le dossier de l’azote : le gouvernement flamand s’embourbe et son président Jambon est impuissant. Et si on en profitait pour vous parler d’amour ?

Tout commence où cela devait commencer : dans un magazine people. L’étage 1 de la fusée « amour et politique » décolle ainsi dans Dag Allemaal, l’hebdomadaire qui vous dit tout de la vie privée des Flamands connus – ces fameux BV – qui y montrent maris et femmes, enfants, chiens et chats. Le magazine n’a pas droit alors à la « big news » mais à un scoopeke en page 150, caché dans l’interview que donne le jeune président du CD&V Sammy Mahdi (34 ans) avec son père Hussain. Leur histoire est belle et peu banale – Sammy Mahdi nous l’avait contée en Racines élémentaires : Hussain, Irakien et musulman, a épousé une Flamande catholique et donné naissance à trois enfants dont l’ex-secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. L’entretien se déroule avec des questions convenues – Hussain était-il un père sévère ? Comment était Sammy enfant ? Retourne-t-il souvent en Irak ? –, jusqu’à ce que le journaliste affirme : « Votre fils est maintenant casé ».