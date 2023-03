Royaume-Uni: la montée en puissance de Keir Starmer, le Travailliste qui parle comme un Conservateur

Sa montée en puissance est si fulgurante que le 23 février dernier, à mi-parcours, dans l’immense arène The Co-Op de Manchester, Keir Starmer a laissé échapper : « Malheureusement, nous n’allons pas pouvoir tout faire au cours du premier mandat. Nous nous occuperons du reste au cours du second… » Ah, the irony ! , diraient les Britanniques. Pourtant, jusqu’à il y a seulement un an, les Travaillistes semblaient condamnés à une nouvelle défaite aux élections de 2024, quinze ans après le dernier gouvernement de Gordon Brown : le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, avait des allures de golem inébranlable, et Keir Starmer semblait voué à en être la victime sacrificielle.