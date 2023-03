A bord de l’Atalante, pour traquer les séismes en Méditerranée

Depuis 5 heures du matin, Charles s’échine à faire fonctionner ce data logger . Rien à faire. Il a beau avoir tenté toutes les manipulations possibles et imaginables, la situation semble bien compliquée. Sans cet outil, impossible de faire fonctionner les sismomètres, qui doivent pourtant plonger à 2.000 mètres de fond pour palper l’activité géologique de la zone.

Le soleil est maintenant haut dans le ciel du détroit de Messine, entre la Sicile et la pointe de la botte de l’Italie. Derrière lui, l’Etna, recouvert de neige, brille de mille feux et son panache de fumée décore un ciel bleu azur. Finalement, l’Atalante, vaisseau de la flotte scientifique française, reprend sa route. Le problème est remis à plus tard.