Le petit moment qui fait du bien: chanter Johnny avec Fabrice Luchini

Alors que les fans de Johnny ont la chance de pouvoir découvrir l’exposition qui lui est consacrée au Heysel, retour sur un moment particulier de la carrière du chanteur à travers l’inénarrable Fabrice Luchini. En 2006, le réalisateur Laurent Tuel sort le film Jean-Phillipe. Dans celui-ci, Luchini est un fan de Johnny qui, après s’être pris un coup de poing en pleine figure, se retrouve dans une réalité parallèle où personne ne connaît l’idole des jeunes. Il se met alors à la recherche de Jean-Philippe Smet devenu patron de bowling… Si Johnny est excellent dans son propre rôle, Luchini est simplement énorme en fan ultime. Et on ne se lasse pas, quand on a un petit coup de mou, de visionner la séquence décisive où son personnage, après une soirée bien arrosée, rentre chez lui en chantant à tue-tête Toute la musique que j’aime. « Ta gueule » beugle un type excédé à sa fenêtre. « Quoi ma gueule ? Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? », enchaîne aussi sec Luchini.