Poutine a-t-il de l’argent en Suisse? Un procès doit trancher

Depuis des années, on se demande dans quels pays et dans quelles banques le président russe Vladimir Poutine a pu mettre à l’abri ses immenses avoirs. Le tribunal de district de Zurich en Suisse est désormais saisi d’une affaire spectaculaire qui pourrait fournir des informations importantes à ce sujet.

Le ministère public zurichois porte en effet plainte contre le CEO de la banque russe Gazprombank à Zurich et contre trois autres cadres, dont certains de haut niveau. Ils sont accusés d’avoir ouvert en 2014 et géré jusqu’en 2016 deux comptes sur lesquels auraient transité des fonds de l’establishment politique russe. Et ce à un moment où la Russie avait déjà annexé la Crimée. L’affaire tourne autour d’avoirs d’environ 50 millions de francs suisses (50 millions d’euros). Les quatre personnes contestent les accusations. La présomption d’innocence s’applique.