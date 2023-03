Le nouveau quartier général de l’armée sera opérationnel en 2027

Les travaux vont commencer à la fin de l’année 2024 et les prévisions envisagent une occupation de l’essentiel des nouveaux locaux pour la fin de 2027. C’est donc décidé, la Défense va bientôt pouvoir compter sur un quartier général flambant neuf. « Aujourd’hui dispersé sur une bonne dizaine de bâtiments, l’état-major n’en occupera demain qu’un seul, plus écologique et plus sécurisé, pour encore mieux faire face aux défis du futur », se réjouit l’amiral Michel Hofman, chef de la Défense.