Des prix immobiliers en baisse

Si les prix des logements ont encore augmenté en 2022 – de 5 à 6 %, estime Wouter Thierie, dans l’attente des chiffres officiels du quatrième trimestre –, ils devraient baisser légèrement cette année (de 0,5 %) et ne se reprendre que modestement en 2024 (+1 %) et 2025 (+2,5 %), selon les prévisions de l’économiste d’ING Belgique. En cause : la remontée des taux d’intérêt qui a pesé sur la demande de crédit – le nombre de prêts hypothécaires a nettement baissé – et dont l’effet se fera encore sentir l’an prochain. Certes, la « correction » resterait modeste en Belgique, comparativement à nos voisins néerlandais et allemands, où les prix immobiliers, qui ont déjà reflué au second semestre de 2022, baisseraient respectivement de 6 et 7 % cette année.