Clasico: Ter Stegen, un adversaire à la hauteur de Courtois

Tant le Real que le Barça espère prendre une option sur la finale de la Copa del Rey (jeudi soir). Pour ce faire, les deux géants espagnols peuvent compter sur Courtois et Ter Stegen, sans doute les deux meilleurs portiers du monde à l’instant T.

Un nouveau Clasico, cette fois en demi-finale aller de la Copa del Rey. Pour l’occasion, le Barça sera privé de ses deux principales munitions offensives : Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé étant blessés. L’ogre catalan pourra néanmoins compter sur l’efficience entre les perches de Marc-André Ter Stegen. Ces performances impressionnantes sur la scène domestique font actuellement de l’Allemand l’un des rares à pouvoir regarder Thibaut Courtois dans le blanc des yeux. Loin d’être banal dans la mesure où le Limbourgeois a survolé les débats en 2022. Ce ne sont d’ailleurs pas « Dibu » Martinez – très curieusement couronné par la FIFA lundi soir – ni la bourde commise à Anfield la semaine dernière qui remettent en cause la légitimité et la supériorité du Diable au sein de sa caste.