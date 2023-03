Israël: les pro-démocratie se mobilisent à nouveau pour la «journée de perturbation nationale»

Des blocages de routes, de trains, des marches de protestation… Les opposants au gouvernement Netanyahou ont décidé de frapper fort ce mercredi, désigné comme « journée de perturbation nationale ». En matinée, un groupe de réservistes militaires et de soldats a notamment bloqué la Route 1 près de l’échangeur Shaar Hagaï entre Jérusalem et Tel Aviv, rapporte The Times of Israel. Pour tenter de disperser la foule, la police a fait usage de gaz lacrymogènes et de grenades incapacitantes. Des canons à eau ont également été utilisés. En milieu d’après-midi, 28 manifestants avaient déjà été arrêtés, tandis que onze personnes présentant des blessures liées aux manifestations s’étaient présentées à l’hôpital Ichilov de Tel Aviv.

Sur Twitter, Binyamin Netanyahou a fermement condamné ces manifestations. « Nous n’accepterons pas la violence contre les policiers, les barrages routiers et la violation flagrante des lois de l’Etat. Le droit de manifester n’est pas le droit à l’anarchie. J’apporte tout mon soutien au ministre de la Sécurité nationale Ben-Gvir, au commissaire de police et aux officiers de la police israélienne, qui travaillent contre les contrevenants qui perturbent la vie quotidienne des citoyens israéliens. »