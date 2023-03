Deux matches de suspension pour José Mourinho, qui dénonce des «propos injustifiables» de l’arbitre (vidéo)

José Mourinho a écopé de deux matches de suspension après son exclusion mardi soir face Cremonese. L’entraîneur de l’AS Rome est sanctionné pour avoir « contesté avec véhémence et provocation une décision de l’arbitre en seconde période et avoir persisté dans ce comportement même après avoir reçu un carton rouge. » Le club va aller en appel de cette décision, d’autant plus que Mourinho dénonce des propos « injustifiables » de la part du 4e arbitre.

« Je suis émotif, mais pas fou », a expliqué le Special One explique au micro de DAZN. « Pour que je réagisse comme ça, c’est que quelque chose s’est passé. Serra a eu un comportement inacceptable avec moi avec des paroles très graves. J’aimerais savoir s’il y a l’audio de ce qu’il m’a dit (…) Je veux comprendre ce qu’il est possible de faire sur le terrain judiciaire. »