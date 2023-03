Euro indoor d’Istanbul: une sélection belge qui ne manque pas d’atouts

Ramenée à 21 athlètes après les forfaits d’Isaac Kimeli (3.000 m), Michaël Obasuyi (60 m haies) et Lisa Rooms (3.000 m), la délégation belge aura quelques atouts dans sa manche à Istanbul comme elle en avait, il y a deux ans, à l’Euro de Torun, d’où elle avait ramené pas moins de 5 médailles grâce à Nafi Thiam (pentathlon, or), Elise Vanderelst (1.500 m, or), Noor Vidts (pentathlon, argent), Isaac Kimeli (argent, 3.000 m) et Thomas Carmoy (hauteur, bronze).