Les limitations techniques (un peu) plus efficaces que le budget plafonné

Malgré la solide équipe mise en place par la FIA pour (tenter de) contrôler le respect du budget limité à 145 millions d’euros par saison, une écurie – et quelle écurie ! – a crevé ce plafond de verre (de 2 millions d’euros environ) lors du premier exercice comptable de 2021. En tombant sur Red Bull et son ineffable patron Christian Horner, on savait que la FIA venait de jeter les bases d’un débat enflammé. Il le fut, et si les échanges entre le patron de l’équipe championne du monde et quelques-uns de ses contradicteurs comme Toto Wolff ou Zak Brown font les délices de ceux qui voient avant tout la F1 comme un spectacle, on peut cependant douter de l’efficacité de cette nouvelle réglementation au sujet de laquelle le patron de Red Bull annonce d’ores et déjà que « plus de la moitié des équipes risquent de dépasser à nouveau ce plafond »… à commencer par la sienne !