Les Andretti pas les bienvenus en F1

Annoncée à l’automne, l’écurie 100 % US portée par Mario Andretti et son fils Michael et soutenue par Cadillac ne peut que réjouir les promoteurs américains de la F1. La FIA a même lancé un appel à candidatures en vue d’étoffer les grilles de départ des Grands Prix. Depuis fin 2016, et la disparition de l’écurie Manor, la F1 n’y accueille plus que 20 pilotes… ce qui semble convenir aux dix écuries toujours présentes, inquiètes de voir une nouvelle équipe venir grignoter leur gâteau. Celles-ci se sont dès lors mis en tête de barrer la route à la famille Andretti, en allant désormais jusqu’à prétendre multiplier le droit d’entrée d’une nouvelle écurie par trois, en avançant le chiffre de 600 millions de dollars !