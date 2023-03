Le CEO de Zulte Waregem enrage après l’élimination en Coupe de Belgique contre Malines: «C’est une honte» (vidéo)

Du côté de Zulte, cette décision ne passe pas. « Cette VAR est une honte », a lancé Eddy Cordier, CEO du club peu après le coup de sifflet final. Et d’ajouter auprès de nos confrères du Nieuwsblad : « Je suis toujours le premier à protéger ces gens mais maintenant la coupe est pleine ! On ne peut plus travailler comme ça. Cela fait une heure que mon téléphone portable est saturé de collègues et d’autres personnes du monde du football qui me disent à quel point c’est scandaleux. Ce n’est jamais un carton rouge. Que diable sommes-nous censés faire maintenant pour régler ce problème ? Déposer une plainte ? Peut-être. »