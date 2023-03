Logements des Belges: quatre handicaps dans la course à la neutralité climatique

Des logements anciens et plus grands, moins d’appartements, plus de propriétaires à faibles revenus : le défi de la rénovation thermique est d’autant plus grand.

La rénovation thermique des logements constitue l’un des enjeux majeurs de la transition énergétique. Et les Belges ont un fameux bout de chemin à parcourir, bien plus long que nombre de leurs voisins. Car notre pays est l’un des moins performants, en Europe, en termes de consommation d’énergie résidentielle et d’émissions de C02 par habitant.

Ainsi, en 2019, selon les données d’Eurostat, un Belge a émis, en moyenne, 1,34 tonne de CO2 pour chauffer son habitation, soit près du double de la moyenne européenne (0,67 tonne) et sensiblement plus que ses voisins allemands (1,08 tonne), hollandais (0,91 tonne) et, surtout, français (0,60 tonne).

Wouter Thierie, économiste auprès d’ING Belgique, pointe, dans une étude publiée ce jeudi, les quatre handicaps de la Belgique qui expliquent cette mauvaise performance et, partant, l’ampleur du défi que devront rencontrer les Belges dans la course à la neutralité climatique.