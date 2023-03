Bart Swings avant les Mondiaux d’Heerenveen: «Mon titre olympique m’a poussé à être encore meilleur»

Durant ce (long) week-end, Bart Swings n’aura pratiquement qu’à traverser la route pour se rendre sur le site des Mondiaux de patinage de vitesse par distances, le dernier grand rendez-vous de sa saison (1). C’est en effet à Thialf, la patinoire où il s’entraîne tous les jours à Heerenveen, en Frise, que le Louvaniste tentera de briller et de décrocher – enfin – le seul titre qui lui manque encore, un peu plus d’un an après sa médaille d’or olympique conquise à Pékin dans l’épreuve de la mass-start. De quoi faire le point avec lui.

Vous êtes champion olympique en titre, vous avez été champion d’Europe, décroché cinq fois la Coupe du monde en mass-start, mais vous n’avez jamais été champion du monde. Êtes-vous prêt à enfin gommer cette anomalie ?