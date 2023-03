Après les célébrations polémiques, la marque de respect entre Kylian Mbappe et Emiliano Martinez lors de la cérémonie The Best (vidéos)

Emiliano Martinez a été élu meilleur gardien de l’année 2022 lors de la cérémonie FIFA The Best, ce lundi. Et la hache de guerre semble avoir été enterrée avec Kylian Mbappé après les différentes polémiques qui ont suivi la finale de la Coupe du monde.

Le gardien argentin avait largement chambré l’attaquant français après la victoire de l’Albiceleste en Coupe du monde. Mais ce lundi, lors de la cérémonie The Best, Martinez est venu embrasser Lionel Messi après avoir reçu son trophée de meilleur gardien de l’année 2022. Il a également tendu la main à Kylian Mbappé.