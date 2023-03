Patrimoine: la Donation royale a son site web

Vous avez dit modernisation et transparence ? La Donation royale – institution publique financièrement autonome, qui gère et entretient depuis 1930 le patrimoine cédé à l’Etat par Léopold II, à savoir des parcs, forêts, terres, réserves naturelles et bâtiments, en partie mis à disposition de la famille royale – dispose depuis ce mercredi d’un site web : www.ksdr.be. Objectif : « Mieux renseigner ceux qui s’intéressent à la Donation Royale et à son fonctionnement. Expliquer sa mission, sa vision et ses activités dans le cadre d’une gestion et préservation optimales de ces biens qui lui ont été confiés il y aura bientôt 100 ans. »