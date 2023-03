Le salon Saint-Maur en poche se met en pause en 2023, mais l’équipe promet un salon 2024

Stupeur à la mi-février : la municipalité de Saint-Maur-des-Fossés, au sud-est de Paris, et la librairie désormais totémique « La Griffe noire » annonçaient par communiqué qu’il n’y aurait pas d’édition 2023 du plus grand, du plus couru des salons francophones du livre de poche, Saint-Maur en poche. Pas d’escapade littéraire cette année pour le dernier week-end de juin ! En cause : la hausse des coûts fixes, l’inflation, « un contexte économique délicat », une ville contrainte de s’interroger sur le niveau des subventions accordées à l’événement, une librairie qui ne peut se mettre en péril pour assurer le salon cette année.