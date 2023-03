Wallons et francophones tentent de relancer une Commission de déontologie

Les parlements de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et de la Commission communautaire française de Bruxelles (Cocof) ne disposent pas d’une telle Commission.

Au Parlement fédéral, une Commission de déontologie existe pour répondre aux questions relatives à l’éthique, sur la base du Code de déontologie des mandataires publics. Mais comme nous l’expliquions dans notre dossier consacré aux voyages parlementaires (Le Soir du 14 février 2023), au niveau régional et communautaire, les parlements de la Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et de la Commission communautaire française de Bruxelles (Cocof) ne disposent pas d’une telle Commission. Ils tentent pourtant d’en mettre une commune sur pied depuis 2014, afin de disposer d’un organe chargé de rendre des avis sur des situations de déontologie, d’éthique ou de conflits d’intérêts concernant les mandataires publics, mais aussi de rédiger un Code de déontologie qui n’existe pas à ces niveaux. Faute de candidats (juristes, ex-députés et ex-mandataires publics) en nombre suffisant acceptant de siéger dans ladite commission, celle-ci n’a jamais vu le jour.