L’application TikTok dans le viseur des autorités

Le 23 février dernier, Thierry Breton, commissaire européen chargé entre autres de renforcer la cybersécurité de l’Europe, annonçait que le réseau social très apprécié des plus jeunes, TikTok, était désormais interdit aux employés de la Commission européenne sur leurs ordinateurs, téléphones mobiles ou tablettes professionnels. Cette mesure vise à « protéger la Commission contre les cybermenaces et les agissements qui pourraient être ensuite exploités à des fins de cyberattaque visant l’institution », a-t-il ajouté. Le parlement européen a emboîté le pas ce mardi, annonçant sa décision de ne plus permettre à ses députés et à ses employés d’utiliser sur leurs appareils professionnels cette application dont la maison mère, ByteDance, est chinoise.