Un joueur brésilien adopte le régime de Cristiano Ronaldo mais tout ne se passe pas comme prévu: «J’ai cru que j’allais mourir»

Gabriel Menino est un joueur de Palmeiras qui a fait parler de lui au Portugal après avoir essayé de suivre le régime de Cristiano Ronaldo. Dans une interview accorée à Palmeiras Cast, il explique qu’il souhaitait s’inspirer de l’hygiène de vie de Cristiano Ronaldo mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Lors de la saison 2020/2021, il est considéré comme le « troisième choix » de son entraîneur et Menino met toutes les chances de son côté pour montrer dans la hiérarchie. Il débute alors un régime développé : un œuf et des compléments au petit-déjeuner, à nouveau des compléments avant l’entraînement, l’après-midi et avant de se coucher, du poisson ou de la viande grillée et de la salade pour le dîner et le souper.