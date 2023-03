Standard: Comment Kostas Laifis s’est érigé en patron des Rouches

Réservé plus qu’introverti, car il aime surtout s’exprimer sur le terrain plutôt qu’en dehors, Kostas Laifis n’a pas vraiment l’âme d’un capitaine. Du moins, pas tel que l’on se le représente. Pourtant, le brassard lui va comme un gant lorsqu’il est amené à le porter. Ce fut le cas face à Ostende, à Courtrai ou même dans les moments plus difficiles, à Eupen ou à l’Antwerp, mais aussi lorsqu’un rendez-vous comme le Clasico de dimanche dernier exige le meilleur des vingt-deux hommes présents sur la pelouse et donc un leader capable de les tirer vers le haut.