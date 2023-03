Opéra: dans les méandres de l’âme d’Hamlet

Créée à Paris en 2018, et aujourd’hui présentée à l’ORW, cette production signée Cyril Teste utilise la vidéo pour décliner ce récit classique. Un spectacle magnifié par l’interprétation des chanteurs, Lionel Lhote et Jodie Devos en tête.

Etre ou ne pas être. La vie côtoie la mort et la raison laisse place à la folie. » Opéra en cinq actes composé par Ambroise Thomas sur un livret de Michel Carré et Jules Barbier, inspiré par l’œuvre de Shakespeare, Hamlet connut un grand succès lors de sa création à Paris en 1868. Longtemps oublié et aujourd’hui toujours rarement joué, il retrouve la scène de l’Opéra royal de Wallonie-Liège dans une production signée Cyril Teste, créée à Paris en 2018 (et initialement prévue en 2020 à l’ORW).

Se voulant résolument moderne, la proposition immerge pleinement le spectateur au cœur de l’action, grâce à des projections vidéo chères au metteur en scène français, réalisées pour la plupart en direct et dont la conception est signée Mehdi Toutain-Lopez et Nicolas Dorémus.