«Je suis venue ici, à l’Euro en salle, avant tout pour me tester»

On l’avait laissée rayonnante après l’été le plus improbable et le plus extraordinaire de sa carrière, marqué par un titre mondial et un titre européen à l’heptathlon, qui avaient bouclé un nouveau triptyque après son or olympique de 2021. Ce mercredi, à la veille de l’ouverture de l’Euro en salle d’Istanbul, où elle reprendra la compétition après six mois et un changement d’entraîneur, on a retrouvé une Nafi Thiam de bonne humeur mais un peu plus circonspecte.

« J’arrive avec un bon état d’esprit et en confiance mais surtout avec l’idée de prendre des informations en vue de la suite de la saison », a-t-elle lancé d’emblée. « Il valait mieux le faire maintenant qu’attendre l’été. »