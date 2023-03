Pro League: Seraing est-il vraiment pénalisé par l’arbitrage?

Le VAR a-t-il joué un rôle dans les dernières mauvaises performances de l’actuelle lanterne rouge ? Tentative de réponse autour d’une réflexion plus poussée.

Quand l’assistance vidéo prend trois minutes pour signaler le hors-jeu de Christophe Lepoint d’une demi-épaule dimanche passé contre Malines, c’est tout le club sérésien qui s’embrase. « Sur quoi se basent-ils pour décider ? », s’interroge toujours Jean-Sébastien Legros tandis que les joueurs estiment « que la pièce tombe rarement du bon côté quand la phase se veut litigieuse ».

La colère est bien présente, parce que teintée d’incompréhension. Dans un souci de transparence et d’apaisement, Stéphane Breda apporte un complément d’informations. « Il ne faut pas oublier que les images qui nous parviennent sont formatées et donc, de moins bonne qualité que celles offertes au VAR », lâche notre consultant pour l’arbitrage. « Les lignes peuvent paraître plus grosses ou floues qu’elles n’y paraissent. Un détail qui n’a pas d’importance car sur le coup, le hors-jeu est clair ».