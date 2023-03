Les aliments qui ont le plus gonflé de prix en un an

Ce sont de bien tristes stars des rayons de supermarchés et des commerces alimentaires spécialisés. Une série de denrées ont connu un coup de chaud tarifaire tout particulier durant ces 12 derniers mois, indique Statbel. Les champions toute catégorie, selon l’office belge des statistiques ? Ce sont les œufs qui se sont renchéris de 38,6 % en février dernier comparativement à février 2022. En cause : la hausse tarifaire de l’alimentation des poules, la flambée de la facture énergétique, de même qu’une production en baisse. Des élevages ont en effet cessé leurs activités pour un temps – et même certains pour toujours – à cause de la flambée de leurs coûts.