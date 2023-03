Polémique en Coupe de Belgique: Zulte Waregem veut récuser les arbitres Van Driessche et Laforge

Zulte Waregem ne veut plus que Bram Van Driessche et Nicolas Laforge soient à nouveau désignés pour diriger ses matches cette saison. Le club l’a fait savoir mercredi, au lendemain de sa défaite 1-0 contre le FC Malines en demi-finale de la Croky Cup.

Après coup, le principal reproche était le carton rouge donné à Alessandro Ciranni après une demi-heure de jeu. Alors qu’il avait donné un carton jaune, l’arbitre Van Driessche a sorti un carton rouge suite à l’intervention du VAR, en l’occurrence de Laforge. L’entraîneur du Essevee, Mbaye Leye, a qualifié cette décision de «gros scandale» et a estimé que son équipe avait été volée. Sur le site du club, Zulte a qualifié l’action de la direction du jeu de «pour le moins très incohérente» et s’est dit «déçu et en colère».

«Le club accepte un carton jaune comme la sanction correcte pour cette infraction de Ciranni. Mais en même temps, l’Essevee ne comprend absolument pas le fait que plusieurs autres phases, dont les joueurs de Zulte Waregem ont été les victimes, soient restées impunies. Le club constate que les mauvaises décisions des arbitres ont de plus en plus d’impact sur le football professionnel. Et pas seulement dans les matchs impliquant l’Essevee. Zulte Waregem s’efforce - depuis longtemps et pas d’aujourd’hui - de faire en sorte que le football belge se développe de manière correcte et équitable», précise le communiqué.

«L’Essevee s’attend donc aussi à ce que Bram Van Driessche et Nicolas Laforge ne soient plus désignés pour ses matches cette saison et a envoyé la lettre appropriée à la Fédération. Cette action s’inscrit dans le cadre de la recherche d’un arbitrage meilleur et correct dans notre football», a conclu Zulte Waregem.

Mercredi, La Gantoise s’en est également pris au VAR dans une déclaration officielle après que le joueur du Club Bruges Tajon Buchanan, auteur d’un coup de coude à l’attaquant gantois Gift Orban, a échappé à un carton rouge.